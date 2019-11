Katanakami : une date pour le Japon

Spin-off de la franchisequi n'est visiblement pas encore prête à revenir sous sa forme première,viendra nourrir les fans japonais le 20 février 2020 sur, PC, PS4 & Switch, sans que l'on n'en connaisse encore la date occidentale même si l'organisme de classification australien s'est déjà chargé de référencer le titre.Si vous n'avez pas suivi et vu que la vidéo de gameplay ci-dessous n'est pas forcément très parlante sur la structure, sachez que l'on parle d'un rogue-like avec ses donjons générés aléatoirement, et un level qui reviendra à zéro après chaque réussite ou échec (seuls les rangs d'épée sont conservés d'un rush à l'autre). Le petit détail inhabituel pour le genre sera la possibilité de rencontrer d'autres joueurs dans les donjons, avec coopération ou affrontement, sans que rien n'indique les intentions de l'inconnu (et inversement).