Le prochain The Legend of Heroes sortira (au Japon) dans moins d'un an Le prochain The Legend of Heroes sortira (au Japon) dans moins d'un an

C'est dit et signé : le prochain chapitre de la franchise The Legend of Heroes sortira « d'ici » septembre 2020 au Japon et on compte sur Falcom pour tenir parole après un Ys IX : Monstrum Nox annoncé de la même façon et lancé sans le moindre retard.



A en croire les sous-entendus du communiqué, il s'agira bien d'un nouvel épisode, tandis qu'une partie de l'équipe s'attelle à bosser sur d'autres remasters pour la PlayStation 4.



A noter enfin que la saga The Legend of Heroes a dépassé les 4,3 millions d'exemplaires depuis sa naissance, et que nous autres européens continuons d'attendre une annonce pour Trails of Cold Steel IV.