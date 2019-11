Le studio Gust a quatre chantiers en cours Le studio Gust a quatre chantiers en cours

Aux yeux de Koei Tecmo, le studio Gust a visiblement pris un peu plus de valeur depuis le succès de Atelier Ryza puisque son producteur Keisuke Kikuchi peut maintenant affirmer avoir pas moins de quatre projets d'un coup, dont évidemment Fairy Tail qui arrivera l'année prochaine, et forcément un nouveau Atelier. Les deux autres, on ne peut que spéculer, sans savoir si Atelier Dusk Trilogy est inclus dans le lot.



En attendant d'en savoir plus, de Fairy Tail, on repart avec le fait que le suivi (DLC) pourrait proposer de nouveaux scénarios mais quoi qu'il arrive, ils seront tous inédits : les arcs canoniques non abordés dans le jeu attendront un deuxième épisode (si deuxième épisode il y a).



(Source : ActuGaming)