Borderlands 3 date son premier Raid Borderlands 3 date son premier Raid

Gearbox ne compte pas faiblir le rythme pour maintenir l'essentiel de sa communauté dans Borderlands 3 et alors que l'event de Halloween est encore en cours, le développeur annonce que c'est le 21 novembre que s'ouvrira un nouveau chapitre du suivi avec l'arrivée d'un Raid qui nous emmènera sur Prométhée avec des masses d'ennemis, des sous-boss et boss tout court, pour gratter toujours plus de récompenses dont un bouclier apparemment fort sympa en qualité.



Comme d'habitude dans ce genre de cas, il vaudra mieux se lancer dans le nombre maximum de joueurs (4 donc), tous de niveau 50 sur les conseils de l'équipe. Un raid, ou plutôt une « expédition » comme le nomme Gearbox, devrait prendre une trentaine de minutes à être torché, avec ce qu'il faut de rejouabilité.



Rappelons que d'ici février sortira la première des quatre extensions payantes.