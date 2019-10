DBZ Kakarot : les visuels de Goku SSJ3 DBZ Kakarot : les visuels de Goku SSJ3

Après les scans du Shonen Jump, voici maintenant les visuels officiels de Dragon Ball Z : Kakarot pour montrer notre Goku en mode SSJ3, évidemment jouable à partir de l'arc Buu et qui disposera d'ailleurs de son « Poing Dragon », à défaut d'avoir une adaptation du film Tapion (mais il y a un Season Pass dont sait-on jamais…).



Sortie prévue le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.