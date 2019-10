Yakuza 7 parle un peu du système de relations Yakuza 7 parle un peu du système de relations

Comme pour les précédents épisodes, Yakuza 7 offrira un système de « relations » avec les autres protagonistes mais avec ici davantage d'importance puisqu'on ne parle plus seulement de quelques demoiselles ou d'amis rencontrés au détour d'un bar, mais bien de vos alliés qui intégreront votre équipe en combat.



Cinéma, repas et divers events ou mini-jeux seront là pour approfondir vos liens, ce qui permettra à la fois d'augmenter les stats de vos alliés (et donc de pouvoir modifier leur classe) mais aussi acquérir de nouvelles attaques en duo, et surtout débloquer tout un tas de séquences annexes pour en apprendre plus sur le passé de chacun.



Sortie prévue le 16 janvier 2020 au Japon, puis plus tard la même année chez nous sous le nom de Yakuza : Like a Dragon (et on croise toujours les doigts pour une traduction FR).