Quelques visuels pour Asterix & Obelix XXL 3

Après la ressortie il y a un an du deuxième épisode, Microids va pouvoir s'attarder sur du pleinement neuf avec le lancement le 21 novembre de Astérix & Obélix : XXL3 : Le Menhir de Cristal, nouvelle adaptation prévue sur tous les supports et qui reprendra la formule des précédents, dont évidemment le mode coopération.



En voici de nouvelles images en ajoutant un petit détail : les deux figurines de l'édition collector ont dû être annulées pour des raisons de logistique, devenant exclusives à l'édition « Limitée ». Pour la première, on nous met à la place celle d'Obélix (tirée de l'édition « Mega Collector », faut suivre) ainsi que deux packs de skins.