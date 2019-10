Life is Strange 2 prépare sa mise en boîte Life is Strange 2 prépare sa mise en boîte

A l'approche de son final, Life is Strange 2 se voir confirmer la future mise à disposition d'une version boîte pour les trois supports, donc PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Pour l'édition standard :



- La Saison Complète

- Le bonus « Captain Spirit » directement sur disque

- Quelques écussons



Pour le collector (uniquement dans la boutique Square Enix) :



- La Saison Complète

- Le bonus « Captain Spirit » directement sur disque

- Quelques écussons

- L'OST dans un coffret 4 Vinyles

- Un artbook de 32 pages

- Deux figurines (Sean, 10 cm, et Daniel, 7,5cm)

- Le tout dans un joli coffret



Sortie prévue le 3 décembre, en même temps que le lancement dématérialisé du tout dernier épisode.