Warner Bros se maintient aux cotés d'IO Interactive

On ne peut pas dire que Hitman 2 ait pu se faire remarquer dans les ventes (mais qui sait, avec le dématérialisé), ce qui n'empêche pas Warner Bros Games de ré-accorder sa confiance envers IO Interactive en annonçant un nouveau partenariat pour le prochain projet du studio.



Le titre en question n'est pas Hitman 3, même s'il a déjà plus ou moins été confirmé, mais donc on imagine cette toute nouvelle licence évoquée en juillet dernier par le co-fondateur d'IO. Un peu de nouveauté qui ne fera pas de mal à l'équipe : la dernière IP créée date déjà de 2009 et n'avait pas vraiment de grandes prétentions (Mini Ninjas).