PSVR : enfin une date de sortie pour Golem PSVR : enfin une date de sortie pour Golem

Après trois ans de silence et un rapide retour dans l'actu en août dernier, le projet PSVR Golem arrivera bien en fin d'année et même qu'on nous précise la date avec un lancement désormais prévu pour le 8 novembre, en boîte comme en dématérialisé.



On croise les doigts pour que l'attente en vaille la peine (surtout que les retours de 2016 n'étaient pas formidables), le titre faisant partie des premières exclusivités annoncées pour le casque de Sony.