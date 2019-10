Quelques images de plus pour Shenmue III Quelques images de plus pour Shenmue III

Toujours du coté du magazine Game Informer, Shenmue III est mis à l'honneur avec des informations qui devront attendre avant d'être connues (réservées au format papier, encore non publié), mais voici toujours en attendant une poignée d'images dont les trois dernières semblent issus du DLC qui inclura un casino, une histoire bonus et du combat. Pas plus de précisions pour le moment.



Shenmue III sortira le 19 novembre sur PC et PlayStation 4.