The Surge 2 aura ses options de performance & fluidité sur PS4 Pro et Xbox One X

débarquera la semaine prochaine (de même que notre test) et Focus Home souhaite annoncer que cette suite toujours signée Deck13 saura exploiter un minimum les performances de la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X.Ainsi, si les vieux modèles dits « standards » devront se contenter du 1080p/30FPS, les joueurs étant passés par l'upgrade auront le choix entre du 4K/30FPS (on ignore si c'est du natif) ou du 1080p/60FPS, ce qui dans ce type de jeu a une certaine valeur.