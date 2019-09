Yakuza 7 : détails sur le système de combat Yakuza 7 : détails sur le système de combat

Masayoshi Yokoyama, producteur principal de Yakuza 7 (qui se nommera d'ailleurs Yakuza : Like a Dragon en occident), est revenu sur ce qui est déjà considéré comme l'un des changements majeurs de cette entrée dans un nouveau cycle : son système de combat. En voici de nouvelles informations.



- A l'occasion du TGS, les médias japonais auront l'occasion de faire des articles très détaillés sur les différentes features. Yokoyama souhaite tout de même évoquer certains points dès à présent.



- Nommé « Live Command RPG Battle », ce système se différencie néanmoins des RPG old-school, à savoir que votre équipe comme les adversaires ne seront pas immobiles en attendant de mettre un coup ou de se s'en prendre un. Tout le monde bouge en temps réel.



- Hormis les boss, les combats débuteront comme dans les autres épisodes, donc un peu n'importe quand comme au détour d'une ruelle. Votre placement de départ aura donc une incidence directe sur le déroulement. Notez que certains ennemis peuvent se cacher au préalable avant de sauter dans la bataille.



- Donc comme expliqué, lorsque le combat débute, rien ne se fige. Même les passants dans le fond continueront leurs activités (ou regarderont ce qui se passe). Et les éléments du décors pourront de nouveau être utilisés comme arme (vélos, panneaux de signalisation…), ou seront des obstacles : vous pourrez chuter en vous cognant dessus.



- L'ordre des attaques est déterminé par les statistiques de chaque personnage, allié ou ennemi. Vous pourrez gagner un bonus d'attaque anticipée en fonçant contre un ennemi avant même l'entrée en phase de combat mais attention : si un deuxième ennemi proche a de meilleurs stats que vous, il est susceptible de contrer l'attaque.



- Les objets à saisir dépendront de la classe du personnage. On comprend sans mal que seuls les balaises pourront utiliser efficacement les objets les plus lourds.



- Le placement des ennemis aura forcément une importance puisque c'est une fois regroupé que le moment est le mieux choisi pour tenter une frappe de zone, du genre un bon balayage.



- L'ensemble se déroulant en temps réel, il est possible d'être projeté sur la route et de vous manger une voiture. Bien sûr, vous pourrez faire de même pour dégommer une bonne partie des HP d'un coriace.



- Certains commandes mèneront à des QTE, du genre un enchaînement de touches ou un appui répété. Pour ceux qui veulent jouer à la cool, il existera un mode « Auto » qui sélectionnera et exécutera les compétences les plus adéquates selon la situation, même si rien ne vaut le cerveau humain pour une meilleure stratégie.



- Les classes ne seront pas propres à chaque personnage. Vous pourrez changer à un endroit précis de la ville, et débloquer des variantes de techniques, ainsi que des mouvements dits « spéciaux » (encore à dévoiler).



Le titre se montrera plus en détails dès le 12 septembre et reste prévu pour le 16 janvier 2020 sur PlayStation 4, puis plus tard dans l'année en occident.