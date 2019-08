Samurai Shodown trouve date sur Switch Samurai Shodown trouve date sur Switch

Après avoir fait son trou sur PlayStation 4 et Xbox One, Samurai Shodown arrivera également sur Switch en fin d'année avec aujourd'hui une précision concernant la date : ce sera le 12 décembre, du moins au Japon, mais il y a de grandes chances que le lancement soit mondial. SNK précise que le jeu tournera en 60FPS comme ailleurs, que les plus audacieux pourront tenter d'y jouer avec un seul joycon, et que les premiers acheteurs repartiront en bonus avec Samurai Shodown 2 version NeoGeo Pocket Color histoire de montrer l'évolution de la franchise.



Et justement, en parlant de nostalgie, l'éditeur précise que c'est également pour les fêtes que sortira Samurai Shodown NeoGeo Collection sur la totalité des supports, ajoutant galerie d'artworks/musiques (et jeu en ligne) à cette compilation qui inclura :



- Samurai Shodown

- Samurai Shodown II

- Samurai Shodown III : Blades of Blood

- Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge

- Samurai Shodown V

- Samurai Shodown V Special