Dragon Ball Z Kakarot : la saga Cell confirmée + nouveaux personnages jouables Dragon Ball Z Kakarot : la saga Cell confirmée + nouveaux personnages jouables

Après des rumeurs et sous-entendus, le magazine V-Jump confirme enfin « officiellement » que l'arc Cell sera bien au programme de Dragon Ball Z : Kakarot, avec quelques infos que voici :



- Durant cet arc, Mirai Trunks, Teen Gohan et Cell (!) seront jouables.

- Chapitres spéciaux inédits pour Android 16 et Teen Gohan.

- Présence d'un mini-jeu en hommage au filler de l'anime, où Goku et Piccolo devaient passer le permis de conduire.



Enfin, nous apprenons qu'un personnage inédit fera son apparition : Bonyu, femme de la même race que Jeice, et ancienne membre des Forces Spéciales ayant quitté le groupe à cause du ridicule de ses poses.



Sortie prévue début 2020 (PC, PS4, One) et, non, l'arc Buu n'a « pas encore » été officiellement annoncé.