Une Enhanced Edition pour System Shock 2

En attendant de voir comment se dégoupillera l'affairequi n'a désormais plus d'éditeur, la licence continue de survivre grâce à ses représentants passés, et c'est ainsi que Nightdive Studios annonce queobtiendra une version Enhanced (non datée pour le moment), similaire à ce qu'avait eu le premier épisode il y a quatre ans. Sans avoir d'indications pour l'heure, on peut néanmoins s'attendre à de la 4K, des améliorations coté gameplay, quelques correctifs et diverses options pour moderniser une expérience qui a fêté ses 20 bougies.Nightdive Studios qui bosse d'ailleurs activement vu qu'en parallèle de tout cela, un véritable remake du premierest attendu pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.