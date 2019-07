Dragon Quest : une annonce le 3 août en rapport avec Erik (DQ Monsters ?)

Remportant chez les fans le plus gros quota de popularité parmi le casting de, Erik aura droit à son propre manga (un one-shot) courant août au Japon, et… « autre chose ». Car Square Enix nous tease une autre annonce en rapport avec ce personnage, avec une révélation programmée pour le 3 août lors du « Dragon Quest Summer Festival 2019 ».Aucun indice n'est livré pour le moment, mais il serait sage de rappeler que Square Enix a officialisé le développement d'un nouveauen novembre dernier, dont le premier artwork nous montrait justement la présence d'Erik et de sa sœur Mia, sans savoir pour l'heure s'il s'agissait des protagonistes principaux. Peut-être que l'heure est venue pour une présentation en bonne et due forme.