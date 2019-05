DB Xenoverse 2 : Ribrianne dans l'Ultra Pack 1 DB Xenoverse 2 : Ribrianne dans l'Ultra Pack 1

Bandai Namco dévoile le deuxième personnage qui accompagnera l'Ultra Pack 1 de l'increvable Dragon Ball Xenoverse 2, et ça commence clairement à sentir les fonds de tiroir puisque voilà Ribrianne, personnage issu du Tournoi du Pouvoir et qui a accessoirement ses propres critères de beauté.



Bref, cette combattante sera livré avec Vegeta SSG dans ce DLC prévu le mois prochain sur tous les supports, donc PC, PS4, One & Switch.