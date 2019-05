Yo-Kai Watch 4 : encore un petit report Yo-Kai Watch 4 : encore un petit report

Attendu de base en fin d'année au Japon, puis « cet hiver » avant d'atterrir le 6 juin sur le calendrier, Yo-Kai Watch 4 subira un nouveau report de dernière minute : Level-5 annonce deux semaines supplémentaires de chantier pour parfaire la qualité, avec donc un lancement désormais attendu le 20 juin sur le territoire japonais, une semaine avant Mario Maker 2 sur le même support.



Pour nous autres européens, cela ne change pas grand-chose vu qu'on va sûrement devoir attendre un an ou deux avant d'en voir la couleur, l'éditeur étant spécialisé dans les localisations tardives, preuve encore hier quand on nous annonçait que The Snack World n'arriverait pas avant 2020.



Bonus :

Une (petite) image supplémentaire.