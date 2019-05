BigBen confirme Blood Bowl 3 et une autre adaptation de Vampire The Masquerade

Autre représentant dans la catégorie des AA, BigBen gonfle son catalogue en confirmant le développement d'un troisième épisode la franchisequi se dévoilera cette année, ainsi qu'en petite surprise une adaptation deà ne pas confondre avec le récemment annoncéchez Paradox, puisqu'il s'agira cette fois d'un « RPG narratif » signé par les bordelais de Big Bad Wolf, déjà auteur de, et qui sera présenté durant la GamesCom du mois d'août.Ces deux titres sortiront courant 2020 sur des supports encore non annoncés (mais parions sur PC/PS4/One) et en plus des titres déjà annoncés et attendus prochainement (…), l'éditeur devrait officialiser le développement d'un nouveaudont a déjà eu vent le site