Moss : du rab en attendant la suite Moss : du rab en attendant la suite

Mignon mais un peu frustrant lorsqu'on découvrit qu'il ne s'agissait que d'une sorte de « première partie », Moss va tout de même s'enrichir en accueillant un nouveau chapitre gratuit, dès le 21 juin sur la version Oculus Quest, puis courant juin pour tous les autres casques (Oculus Rift, HTC Vive, PSVR, Windows MR).



Nouvelles énigmes et armes seront au programme de ce chapitre bonus qui approfondira le scénario en attendant une suite, confirmée depuis l'année dernière et annoncée comme plus ambitieuse.