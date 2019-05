Borderlands 3 : cette fois, pas de nouveau(x) perso(s) dans le Pass ou en DLC Borderlands 3 : cette fois, pas de nouveau(x) perso(s) dans le Pass ou en DLC

On sait déjà que Borderlands 3 bénéficiera d'un Season Pass fait de quatre extensions sur la longueur, et si leur contenu reste encore à spécifier, Randy Pitchford a tout de même tenu à indiquer ce qu'on ne trouvera pas les mois avançant : contrairement à Borderlands 2 et The Pre-Sequel, aucun nouveau personnage ne sera cette fois au programme.



Se basant sur les retours de sa grosse communauté, le boss de Gearbox a pris en compte que les fans préféraient que le suivi apporte de nouvelles évolutions de leur personnage de départ (donc les quatre déjà présentés) plutôt que de devoir recommencer à zéro avec un inédit. Le Season Pass et le suivi de manière générale devraient donc se contenter de nouvelles zones, missions, ennemis/boss, armes et nouvelles compétences pour Amara, Moze, Fl4k et Zane.



Sortie prévue le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.