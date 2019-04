Devil May Cry 5 : aucun plan pour un futur DLC Devil May Cry 5 : aucun plan pour un futur DLC

A ceux qui espéraient retourner sur Devil May Cry 5 sur la longueur grâce à du nouveau contenu, il va falloir vous faire une raison : interrogé par la communauté sur Twitter, Matt Walker (producteur au coté d'Itsuno) a fait savoir que le chantier était totalement terminé depuis la sortie du mode Bloody Palace, envoyant donc à la poubelle les rumeurs sur l'ajout de Vergil en personnage jouable ainsi qu'une éventuelle extension.



Un fait pas si surprenant lorsqu'on voit que la carrière de Resident Evil 2 s'est également arrêté dès son DLC gratuit, contrairement à Resident Evil 7 qui a eu un Season Pass, et Monster Hunter World qui doit accueillir sa grosse extension en fin d'année.



Évidemment, les mots sont suffisamment bien choisis pour éviter de savoir pour l'heure si une « Special Edition » (Next Gen ou pas) est dans les plans de l'éditeur.