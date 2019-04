Jump Force : All Might confirmé (Season Pass) Jump Force : All Might confirmé (Season Pass)

Le leak du Season Pass de Jump Force se confirme doucement puisque, après Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh, c'est maintenant All Might de My Hero Academia qui rejoindra le casting courant mai, en même temps qu'un troisième encore non annoncé mais qu'on devrait retrouver dans la liste ci-dessous :



- Hitsugaya Toshiro (Bleach)

- Grimmjow (Bleach)

- Katsuki (My Hero Academia)

- Biscuit Krueger (Hunter x Hunter)

- Buu (DBZ)

- Madara (Naruto)

- Trafalgar D.Law (One Piece)



Le mois de mai verra également débarquer, gratuitement, une nouvelle mission en ligne, un event raid et une arène de plus.