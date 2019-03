Kingdom Come : l'édition GOTY confirmée et datée

Préalablement leaké par Amazon, la « Royale Edition » deest confirmée pour le 28 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, incarnant une version GOTY qui réclamera une quarantaine d'euros de votre poche.Outre le jeu de base qui a eu largement le temps d'être patché, et ce ne fut pas du luxe, vous y trouverez donc les cinq extensions, à savoir :- Treasures of the Past (nouvelles cartes aux trésors)- From the Ashes (un DLC basé sur le Housing)- The Amorous Adventures (une suite de missions autour de Hans Capon)- Band of Bastards (une suite de missions où l'on accompagnera des mercenaires)- A Woman's Lot (une extension où l'on incarnera directement Theresa)