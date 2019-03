Kingdom Come : une édition ''Royal'' en vue Kingdom Come : une édition ''Royal'' en vue

Routine depuis des années, la fin d'un suivi fait de DLC se retrouve vite marqué par la sortie d'une édition complète, et ce sera donc le cas de Kingdom Come : Deliverance qui affiche soudainement une édition dite « Royal » sur Amazon avec un lancement prévu le 28 mai pour une quarantaine d'euros.



A l'intérieur, le jeu de base, la brouette de MAJ et tous les DLC, aussi bien ceux déjà sortis que l'extension à venir (probablement le même jour) qui nous permettra d'incarner Theresa dans un scénario dédié.