We Happy Few : nouveau mode et grosse MAJ

Peu marquant à sa sortie,continue de se corriger sur la longueur et termine d'ailleurs la première phase de son suivi, celle en lien avec les promesses du Kickstarter, avec l'arrivée hier du mode Arcade qui se découper en trois versions : de la pure survie avec gestion des ressources et scoring à la fin, un délire où l'on incarne le méchant Bobby pour déboîter des têtes, mais aussi et surtout le mode Sandbox qui vous laissera faire ce que vous voulez.Le mode est accompagné d'une MAJ 1.7 au patchnote, et les développeurs s'attellent déjà sur un futur DLC dont on pourrait entendre parler dès ce jeudi durant la conférence Gearbox.