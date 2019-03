[Rumeur] Le premier Layton porté sur Switch [Rumeur] Le premier Layton porté sur Switch

On ne sait toujours pas si Level-5 compte ou non proposer un jour un Layton exclusif à la Switch et il faudra visiblement se contenter pour l'heure de portages. Car alors que L'Aventure Layton (déjà disponible au Japon) a récemment été enregistré par des organismes de classification européen, sans annonce officielle pour l'heure, voilà que la société « G4F Localization » a signalé travailler sur une nouvelle traduction de Professeur Layton et l'Étrange Village dans une version Switch.



Il s'agit du premier épisode de la série qui fête d'ailleurs ses 12 bougies, et il est donc probable en cas de confirmation que la société se repose sur le portage HD sorti sur mobile (iOS & Android) l'année dernière.



Rappelons en outre que The Snack World a également été enregistré coté USK (organisme de classification allemand), laissant là encore entendre une future localisation de la récente version Switch.



