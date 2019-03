Dragon Ball Xenoverse 2 va avoir sa version F2P Dragon Ball Xenoverse 2 va avoir sa version F2P

Principe connu chez Koei Tecmo (qui vient d'ailleurs de réitérer l'expérience avec Dead or Alive 6) : Dragon Ball Xenoverse 2 va recevoir une version free-to-play, simplement sous-titrée « Lite », et pour le moment prévue uniquement sur PS4 ce 20 mars au Japon.



En aspect, c'est comme une grosse démo puisqu'il sera possible d'accéder au début du mode histoire, à des quêtes spéciales, au mode Raid, à des combats en ligne et à la totalité du mode Colisée, et reste donc à voir ce qu'il en sera coté personnages proposés (outre l'avatar créé).