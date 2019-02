Overkill's The Walking Dead est bien mort Overkill's The Walking Dead est bien mort

Le démenti initial peut-être déchiré et envoyé à la poubelle : Overkill's The Walking Dead est officiellement annulé sur consoles et ne bénéficiera même plus d'un suivi pour réparer les choses sur PC.



C'est Skybound lui-même (l'éditeur) qui a lâché l'information, s'excusant de la qualité du produit qui n'a pas respecté les engagements et il se murmure que Valve pourrait mettre en place une procédure de remboursement pour ceux qui ont acheté le jeu.



Skybound espère néanmoins produire d'autres jeux sur la licence The Walking Dead (outre le final de l'ex-Telltale attendu pour mars), en espérant que les choses se passent cette fois sans encombre.