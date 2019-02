Quelques visuels pour Team Sonic Racing Quelques visuels pour Team Sonic Racing

Plutôt discret depuis quelques temps, Team Sonic Racing se remontre rapidement avec une demi-douzaine de visuels illustrant son stage volcanique, et c'est un peu tout pour ce nouvel épisode toujours développé par Sumo Digital et qui a depuis montré patte blanche lorsqu'on a appris qu'il sera possible d'y jouer pleinement en solo (sans coéquipiers) et que les teams ne seront finalement pas fixes.



On jugera pleinement la chose le 21 mai prochain (PC, PS4, One, Switch), soit un mois tout pile avec son principal concurrent de l'année, à savoir le remake graphique de Crash Team Racing.