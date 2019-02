Shenmue III : une image pour patienter [UP] Shenmue III : une image pour patienter [UP]

Comme pour contenter les impatients de Shenmue III qui n'en peuvent plus d'attendre le 9 mars (date où l'on aura enfin droit à un gros trailer), Ys Net nous lance du haut de son estrade un unique visuel à grignoter, montrant Lan Di, principal antagoniste de la série dont on continue de souhaiter refaire un jour le portrait à coups de phalanges.



C'est tout pour le moment, et on retourne attendre pendant deux semaines jusqu'à l'event Magic 2019 de Monaco, en espérant que la vidéo promise maintienne la date de sortie annoncée pour le 27 août (sur PC et PS4).



UPDATE :

Allez, une deuxième pour la route.