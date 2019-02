The Division 2 en bêta ouverte début mars

Vous voulez vous essayer àavant la sortie et la bêta fermée vous a échappé hormis par les retours sur Youtube ? Alors sachez que tout le monde aura droit à sa session ouverte qui se tiendra du 1er au 4 mars, et ce pour les trois supports concernés (PC, PS4, One), sans que l'on en connaisse encore le contenu même s'il y a de grandes chances qu'il soit identique à la première phase, à savoir un peu de campagne mais également un aperçu du endgame.Le titre « complet » (ça reste un jeu à service) arrivera lui ce 15 mars sur les trois mêmes machines.