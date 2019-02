Battlefield V loupe (de peu) ses objectifs de ventes Battlefield V loupe (de peu) ses objectifs de ventes

On comprend que Electronic Arts a de grands espoirs pour Anthem et les sorties de la prochaine année fiscale : pour la deuxième année consécutive, l'éditeur s'est légèrement foiré sur son principal gros morceau (hors licences sportives évidemment).



Il y a un an, c'était Star Wars Battlefront 2 et ses 7 millions après la période de noël alors que EA en souhaitait 10 millions. Aujourd'hui, pour Battlefield V, les objectifs se sont directement montrés moins élevés (entre 8 et 9 millions) pour éviter une déception qui a pourtant eu lieu : « seulement » 7,3 millions d'unités vendues, ce qui reste néanmoins convenable vu les problématiques de lancement.



Andrew Wilson compte néanmoins sur un bilan plus élevé sur la longueur, avec un suivi plutôt bien tenu et surtout l'arrivée en mars du mode Battle Royale. Et tant pis si l'éditeur s'auto-concurrence depuis hier avec la sortie d'Apex Legends.