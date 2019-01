Jump Force : Gaara, Kaguya et Kakashi s'illustrent Jump Force : Gaara, Kaguya et Kakashi s'illustrent

Après Boruto, Bandai Namco offre maintenant des visuels pour les trois autres personnages « Naruto » annoncé dans Jump Force (en plus de Naruto et Sasuke), à savoir Gaara, Kaguya et Kakashi. On en profite également pour nous montrer de nouvelles images du mode histoire qui mettra en scène quelques combattants originaux, spécialement créés par Akira Toriyama.



Prévu pour le 15 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce cross-over offrira au moins 39 personnages, dont les derniers dévoilés (en leak) Jotaro Kujo et Dai.