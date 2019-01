Vous n'avez pas choppémais vous êtes quand même curieux de savoir de ce que donne le mode Blackout (donc Battle Royale) ? Alors sachez que ce mode sera justement disponible à l'essai gratuit pour une bonne semaine avec démarrage des hostilités dès ce jeudi, et ce jusqu'au 24 janvier.Un essai qui sera d'ailleurs disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour ne pas faire de jaloux.