The Walking Dead : la date du grand final The Walking Dead : la date du grand final

Enfin disponible sur tous les supports depuis quelques heures, le troisième épisode de The Walking Dead : The Final Season recelait une petite surprise dès son menu d'entrée : une date de sortie pour le quatrième et dernier chapitre, qui arrivera donc le 26 mars.



Deux longs mois d'attente mais cela reste compréhensible vu que contrairement au troisième (qui était limite achevé à la fermeture de Telltale), le quatrième n'en était encore qu'au stade de pré-production.



Donc à moins d'une surprise de la part de Skybound, c'est à la fin de cette année fiscale que s'achèveront les aventures de Clémentine, quasiment sept ans après avoir assisté à sa rencontre avec Lee.