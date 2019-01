Yo-Kai Watch 4 redonne des nouvelles

Après une première présentation assez foireuse durant le dernier TGS (surtout coté frame-rate),montrera la progression de son chantier ce week-end au Japon durant le « World Hobby Fair Winter 2019 », mais Level-5 nous fait patienter un peu avec un carré de visuels pour à la fois indiquer la présence d'un boss bien connu des fans de la franchise, mais également confirmer que le nouveau système de combat permettra bien de « switcher » entre l'un des héros et les représentants de sa team de Yo-Kai.Reporté il y a quelques mois, ce nouvel épisode attendu exclusivement sur Switch arrivera pour ce printemps au Japon, et jouera la carte de l'évolution pas seulement dans ses combats mais également sur le rendu technique et son scénario à base d'univers parallèles, incluant le filmA voir maintenant si Level-5 parviendra à réitérer ses exploits passés : s'il est parfaitement inconcevable d'espérer revoir la portée du deuxième épisode (presque 6 millions de ventes en trois versions, uniquement au Japon), l'entreprise a probablement la volonté d'atteindre le cap du troisième (environ 2 millions, également en trois versions).