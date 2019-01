Jump Force : la bêta ouverte en approche Jump Force : la bêta ouverte en approche

Jump Force, ça arrive le 15 février prochain sur PC/PS4/One avec sa trentaine de personnages annoncés (on ignore encore s'il y en aura d'autres, mis à part le Season Pass) et vous pourrez d'ailleurs vous y essayer à l'avance avec une phase de bêta ouverte qui se déroulera aux heures indiquées, sur trois jours :



18 janvier :

- de 13h00 à 16h00



19 janvier :

- de 06h00 à 09h00

- de 17h00 à 20h00



20 janvier :

- de 21h00 à minuit



Cinq stages seront à l'essai ainsi que 17 personnages :



- Luffy

- Kenshin

- Vegeta

- Freezer

- Barbe Noire

- Younger Toguro

- Hisoka

- Gon

- Sasuke

- Seiya

- Goku

- Zoro

- Yusuke

- Ichigo

- Rukia

- Kenshiro

- Naruto



(La bêta ne sera disponible que sur PS4 & One)