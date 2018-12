Black Clover débarque dans Jump Force Black Clover débarque dans Jump Force

Et une licence de plus pour Jump Force qui fait grimper son casting à 29 personnages en incluant désormais Asta de la franchise Black Clover, comme pour rebondir sur le fait qu'une adaptation est sortie un peu dans l'anonymat le 14 septembre dernier sur PC et PlayStation 4.



Jump Force arrivera lui le 15 février 2019 sur ces deux mêmes supports, ainsi que sur Xbox One.



Le casting connu pour le moment (29 combattants) :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)