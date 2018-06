Yo-Kai Watch 4 sera dévoilé le 23 juin Yo-Kai Watch 4 sera dévoilé le 23 juin

Non présent à l'E3 (d'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles des DLC de Ninokuni II…), Level-5 a tout de même fait savoir de l'autre coté de la planète que Inazuma Eleven Ares loupera son lancement en été prochain, au Japon, pour finalement arriver en fin d'année sur Switch, PS4 et mobiles.



Dans le même temps, le groupe nous déclare que Yo-Kau Watch 4 (sur Switch) sera dévoilé le 23 juin, et que quatre jours plus tard sera annoncé un nouvel épisode pour fêter les 5 ans de la série. Le studio indique que l'annonce va « surprendre le monde », mais la dernière fois qu'on nous a dit ça, c'était pour un costume dans Splatoon 2.