Puzzle Fighter out, Capcom Vancouver se consacre entièrement au prochain Dead Rising

Censé être le renouveau de la franchise, l'adaptation mobile den'aura pas réussi à trouver son public sur un marché où la concurrence est d'une brutalité extrême, obligeant l'éditeur à annoncer la fermeture des serveurs le 31 juillet prochain. Comme d'habitude dans ce genre de cas, le dernier rush jusqu'à cette date sera le plus intéressant pour découvrir le jeu, avec 10.000 gemmes offertes à tous et du contenu gratuit à venir comme de nouveaux stages et quelques personnages (notons que les micro-transactions sont dès présent inaccessibles).Capcom Vancouver étant en charge de ce titre, l'information la plus intéressante à retenir du communiqué est que la totalité du studio est désormais en charge du nouveauqui on l'espère parviendra à sauver la franchise après un quatrième épisode qui n'a rencontré ni le succès critique, ni le succès commercial.