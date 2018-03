Hellblade confirmé sur One, avec ses options X

Peu après la mise en ligne du titre sur le site officiel Xbox, Ninja Theory n'a pas eu d'autres choix que de confirmer que sonsortira bien le 11 avril prochain sur Xbox One, toujours à 29,99€, avec 10 % de réduction en cas de précommande.Le développeur a également précisé que diverses options Xbox One X seront au programme, entre HDR et choix pour privilégier le 60FPS (en 1080p) ou la 4K (mais en 30FPS).Reste maintenant à voir à quelle hauteur sera située cette « 4K » : sur PS4 Pro, c'était plus précisément du 1440p.