Electronic Arts : ses projets de cloud gaming et l'envie d'aller au-delà des consoles

Beaucoup ont craché sur le dématérialisé il y a quelques années, sans pouvoir empêcher que ce secteur prenne une importance capitale, si ce n'est la norme majeure sur certains marchés comme les smartphones évidemment, mais aussi le PC vu le poids de Steam à notre époque.Dans le même ordre d'idées, beaucoup sont aujourd'hui réticents face à la nouvelle manière de consommer, que ce soit le jeu en streaming (tenté avec quelques maladresses par Sony et son PS Now) et les services d'abonnement, dont l'EA Access ou ce que Microsoft fait avec le Xbox Game Pass.Et pourtant, quel que soit la portée aujourd'hui, elle n'est rien face à ce qui arrive pour « demain ». Plusieurs entreprises travaillent sur tout cela et lors d'une conférence en Allemagne, Electronic Arts a affiché ses ambitions futures par l'intermédiaire de Chris Evenden, vice-président des relations avec les investisseurs.En interne, EA a donc lancé une démo deexclusivement en cloud gaming, qui fonctionnait aussi bien qu'en standard. Pour autant, il reconnaît évidemment que ça reste encore de l'ordre du projet et qu'il reste l'inéluctable barrière de la connexion en ligne, qui aura besoin d'être robuste pour chacun afin d'éviter les problème :D'ailleurs, chez EA, ça ne tourne pas autour du pot en sous-entendant que le but premier sera un jour de laisser chacun pouvoir toucher à leur catalogue sans avoir besoin obligatoirement d'une console.L'instant réflexion s'impose alors. Car en se projetant dans 10-15 ans, on peut imaginer que la technologie sera au point et reste donc à voir si la réponse du public sera la même que pour Spotify et Netflix. Auquel cas, si le streaming prend le devant sur le reste, Electronic Arts pourra donc survivre sans console.La question est, si d'autres gros éditeurs emboîtent le pas, les consoles pourront-elles survivre sans eux ?