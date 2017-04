Shinobi Refle : un concept avant tout

Annoncé il y a quelques jours dans la version japonaise du dernier Nintendo Direct,ne sera finalement qu'une espèce de « concept » aux dires de son producteur, vendu uniquement en dématérialisé et à un prix dit « raisonnable ».L'équipe souhaitait, et on les comprend, exploiter au plus vite les bienfaits des vibrations HD pour proposer des choses « qui ne pouvaient pas être faites avant », tout en nous assurant que d'autres features de la Switch seront au rendez-vous pour cette expérience qui ne proposera que Asuka au casting.Mais le producteur prévient : ce spin-off prévu pour 2017 au Japon ne devrait être qu'une mise en bouche car devant la facilité de développement sur Switch, d'autres jeux pourraient arriver par la suite.