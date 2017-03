Tekken 7 : détails sur le Season Pass Tekken 7 : détails sur le Season Pass

Tekken 7 est toujours attendu pour le 2 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, accompagné d'un Season Pass (à un prix inconnu) qui s'offre aujourd'hui le détail de son contenu, répartie en trois packs à raison d'un par saison jusqu'au printemps 2018.



Rappelons que chaque DLC pourra être acheté à l'unité et qu'il s'agit d'une liste exhaustive de ce à quoi on peut s'attendre.



Partie 1 : Eté 2017

- Nouveau mode de jeu

- Plus de 50 costumes



Partie 2 : Hiver 2017

- Un nouveau perso issu d'une autre licence (*)



Partie 3 : Printemps 2018

- Un nouveau perso issu d'une autre licence (*)



Bonus exclusif au Season Pass

- 35 costumes métalliques





(*) Attention : malgré la présence d'Akuma au casting initial, rien ne dit que les nouveaux persos seront forcément issus de la franchise Street Fighter.