Earth Defense Force 5 : nouvelles images

D3 Publisher lâche une nouvelle salve d'images sur Earth Defense Force 5 pour indiquer que le Fencer fera toujours partie des classes jouables, compensant sa faible mobilité par une puissance de feu amplement au-delà de la moyenne. Et coté nouveautés ? Hé bien… des soldats alliés en exosquelette seront présents parmi les troupes dans certains missions, et il y aura un nouveau type de vaisseau géant. Voilà, voilà…



Espérons que le Live demain (avec nouvelles infos et trailer) permettra d'offrir des avancées un peu plus importante pour cette série au succès grandissant mais qui a tendance à beaucoup trop se reposes sur ses acquis.



Prévu pour 2017 (au Japon) sur PS4.