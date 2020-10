Liste:

■ Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)■ Borderlands 3 (Smart Delivery)■ Bright Memory 1.0■ Cuisine Royale (Smart Delivery)■ Dead by Daylight (Smart Delivery)■ Devil May Cry 5: Special Edition■ DIRT 5 (Smart Delivery)■ Enlisted■ Evergate■ The Falconeer (Smart Delivery)■ Fortnite■ Forza Horizon 4(Smart Delivery)■ Gears 5 (Smart Delivery)■ Gears Tactics (Smart Delivery)■ Grounded (Smart Delivery)■ King Oddball (Smart Delivery)■ Maneater (Smart Delivery)■ Manifold Garden (Smart Delivery)■ NBA 2K21■ Observer: System Redux■ Ori and the Will of the Wisps (Smart Delivery)■ Planet Coaster (Smart Delivery)■ Sea of Thieves (Smart Delivery)■ Tetris Effect: Connected (Smart Delivery)■ The Touryst (Smart Delivery)■ War Thunder (Smart Delivery)■ Warhammer: Chaosbane Slayer Edition■ Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)■ WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)■ Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)■ Yes, Your Grace (Smart Delivery)À noter que d'autres jeux qui sortiront sur les consoles actuelles et les consoles de prochaines générations bénéficieront également d'amélioration comme Cyberpunk 2077, Call of Duty Black Ops Cold War, etc.