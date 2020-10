Après avoir montré du gameplay de Dirt 5 sur Xbox Series S, il semblerait que ce soit autour de la version Series X de se dévoiler. Le jeu proposera donc deux modes d'affichage, le premier permettra de jouer au jeu en 4K/60 fps tandis que le second proposera du 1080p/120 fps. De plus, il se pourrait que ce soir, ce soit au tour de Yakuza 7: Like a dragon de se montrer sur la nouvelle console de Microsoft. Pour rappel, Aaron Greenberg a promis que d'ici la fin du mois, les joueurs verront des jeux nextgen tourner sur la Xbox Series X, mais que nous connaîtrons également les jeux optimisés pour leur dernière console.

Who likes this ?

posted the 10/12/2020 at 06:46 AM by zestarlight