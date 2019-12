Chacun pour soi

Récompenses de fin d'opération 1

Récompenses Tour Of Duty de l'opération 2

Gears Tactics aux Games Awards

Patch notes

- Ajout des pulvérisations de sang sur les écrans de mort de vos victimes en versus





- Mise à jour des visuels sur le HUD spectateur utilisé en privé par rapport aux matchs - inclut maintenant une mini-carte avec des icônes numérotées pour les joueurs.



- Ajout de l'option "Reduced Buffering" pour les lecteurs PC qui permet de réduire le délai d'entrée lorsque la fréquence d'images est constamment beaucoup plus élevée que la fréquence de rafraîchissement de l'écran.





- Correction d'un problème qui pouvait faire en sorte qu'une seule carte figure dans les votes de cartes.



- Les localisateurs HUD fixes sont fixés aux coins de l'écran alors qu'ils auraient dû être positionnés le long du bas de l'écran.



- Les utilisateurs ne sont plus en mesure d'utiliser la masse pour tuer les joueurs dans les couvertures basses surélevées avec l'attaque de mêlée.



- Correction d'un problème où les joueurs cherchaient parfois une couverture de l'autre côté de la couverture à laquelle ils étaient confrontés.

- Correction d'un problème qui pouvait causer des problèmes aux joueurs après avoir effectué un saut d'obstacle sous certains angles.



- Correction d'un problème où l'adhérence des objectifs ( RDLC) permettait de suivre les ennemis grâce à une faible couverture.



- Correction d'un problème où les peaux d'armes ne s'affichaient pas sur certaines cartes en Versus et Horde.



- Correction d'un problème dans Escape où les joueurs Co-Op à écran partagé avaient parfois des problèmes de mêlée et de tir jusqu'à l'échange d'armes lorsqu'ils effectuaient une recharge active avec le Overkill.



- Correction d'un problème où la mise à jour du magasin obligeait le lecteur à redémarrer le titre pour voir les nouveaux éléments.





- Correction d'un problème dans Escape lorsqu'un joueur se joignant en cours dans la salle sécurisée pouvait causer le chargement indéfini du chapitre suivant.



- Correction d'un problème qui provoquait des éclaboussures de sang sur la caméra lors de l'exécution d'un pistolet.



Correction d'un problème dans Escape où le mutateur Poison rejetons pouvait continuer à causer des dommages après la disparition de la flaque de poison.



- Correction d'un problème où parfois les bannières n'apparaissaient pas sur l'écran MVP, si le MVP est sur l'équipe perdante.



- Correction d'un problème dans Escape où les Ultimes de certains joueurs ne s'affichaient pas aussi complètement sur TAC-COM.



- Correction d'un problème sur PC où les joueurs essayant d'installer le pack Ultra-HD Texture étaient parfois bloqués à 70%.



- Correction d'un problème dans Horde où Jack est parfois incapable d'interagir avec le bouton qui allume la forge.



- Correction d'un problème dans Horde où le fait de s'inscrire en cours permettait occasionnellement à l'utilisateur de voir des objets qui n'étaient pas autorisés à être achetés par ce personnage.



Corrections de bugs supplémentaires divers





